شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : من محلات الصرافة .. تراجع متواصل لريال اليمني امام الدولار والسعودي (اخر تحديث مساء اليوم الثلاثاء بصنعاء) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - واوضح مصدر مصرفي ان اسعار صرف الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء الموافق: « 11 ديسمبر ٢٠١٨م»تراجع ملحوظاً امام العملات الأجنبية في محلات الصرافة بــ صنعاء

أسعار الشراء بـ«صنعاء» : - الدولار الأمريكي: 520 ريال

- الريال السعودي: 137 ريال أسعار البيع بـ«صنعاء»: - الدولار الأمريكي = 530 ريال

- الريال السعودي= 140 ريال

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