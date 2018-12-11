آل جابر يشيد بجهود المبعوث الأممي ويصفها بـ"الفعالة"

أشاد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، وفريق النشط، في إطار مشاورات السلام التي تحتضنها العاصمة السويدية، ستوكهولم، بين الحكومة الشرعية، وميليشيا الحوثي الإنقلابية، برعاية الأمم المتحدة .

وقال آل جابر في تغريدة له بتويتر، "يقوم المبعوث الاممي وفريقه النشط بجهود فعالة وخلق مناخ إيجابي لتقريب وجهات النظر بين الحكومة اليمنية والميليشيا الحوثية" .

وأضاف "وأعمل وزملائي مجموعة السفراءالداعمة للعملية السياسية على دعم جهوده ومتفائلون من إمكانية تحقيق إنجازات تسهم في استعادة الدولة والأمن والاستقرار لليمن" .

وشهدت مشاورات السويد المستمرة منذ أيام، بعض التقدم في ملف تسليم المعتقلين، حيث قدم وفد الحكومة قوائم المعتقلين لدى الميليشيات والبالغ عددهم 8200 أسماً، فيما أكد وزير الخارجية، رئيس الوفد الحكومي إلى مشاورات السويد، خالد اليماني، أن هذه القائمة ستظل مفتوحة لتشمل أي قوائم لاحقة .

وضمت القائمة التي سلمها الفريق الحكومي، 7 الاف و322 معتقل من فئات العمال، و5 الاف و118 معتقل من السياسيين والف و690 معتقل من شباب الثورة، و806 معتقل من المعلمين و685 من الطلاب، و357 شخصية قبلية و359 إعلامياً و183 من رجال الأعمال و200 من الخطباء و170 من الحقوقيين و88 من النساء و60 من الأكاديميين .