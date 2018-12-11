الوزير عسكر: نسعى لإستصدار قرار بمنع تجنيد الأطفال في اليمن

قال وزير حقوق الإنسان، الدكتور، محمد عسكر، أن وزارته حريصة على منع تجنيد الأطفال من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وتسعى لإصدار قرار بمنع تجنيد الأطفال في اليمن .

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، بالتعاون مع منظمة اليونسيف في اطار الاحتفال بالذكرى ال(٧٠)لليوم العالمي لحقوق الانسان .

وأضاف "سنمضي قدما لمنع تجنيد الاطفال وسنحاول اشعال شمعة في النفق المظلم الذي تسبب فيه الانقلاب على الشرعية في البلاد والذي أدى الى اشعال الحرب التي مازلنا وفي كل يوم نعاني أثارها في حصد الكثير من ضحايا الاطفال".

وجدد وزير حقوق الانسان حرص الحكومة في تحقيق السلام الدائم والشامل لليمن والمبني على المرجعيات الثلاث والمتمثل بالقرارات الدولية وفي المقدمة القرار الاممي (٢٢١٦) ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية باعتبارها المسؤلة امام الشعب في تحقيق أماله وطموحاته ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين .

وتطرق الوزير عسكر إلى جهود الحكومة برئاسة الدكتور/ معين عبدالملك في مواجهة إرتفاع الأسعار ونجاحها في تحقيق استقرار نسبي لسعر الريال اليمني امام العملات الاخرى ..

وأشاد بدور منظمة اليونسيف في مجال رعاية حقوق الاطفال .. لافتاً إلى أن جهود المنظمة كانت بارزة في بلادنا من بين كثير من المنظمات الدولية التي كثيرا ما نسمع عنها ولا نرى لها اي انجاز.

من أكد اوضح مديرمكتب اليونسيف بعدن الدكتور، سيف الدين نمر، ان المرحلة تستدعي تظافر جهود الفرقاء والمجتمع الدولي لاحلال السلام في اليمن .

وكانت الطفلة / نورعماد قد القت كلمة الاطفال المشاركين في الورشة، دعت فيها باسم كل اطفال بلادنا الى تحقيق السلام العادل والشامل في اليمن .

بعد ذلك بدأت فعاليات الورشة باستعراض فلم عن الطفولة واتفاقية حقوق الطفل والانتهاكات الستة للطفولة .كما اثريت الورشة بالنقاشات المستفيضة والمداخلات القيمة وخرجت بعدد من التوصيات الهادفة رعاية وحماية حقوق الطفل ومناشدة الحكومة والمجتمع الدولي في الضغط على الانقلابين لتحقيق السلام الدائم لليمن .