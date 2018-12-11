شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. فنانة سعودية مشهورة تظهر بملابس مثيرة وفاتنة بجانب فنان يمني مشهور داخل مطعم بدبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهور الفنانة السعودية "ريم" فاتنة الجمال بملابس مثيرة مع الفنان اليمني المشهور "ابو حنظله" بمطعم بمدينة دبي.

أشعل مقطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعي في اليمن والخليج، بعد ظهور الفنانة السعودية "ريم" فاتنة الجمال بملابس مثيرة مع الفنان اليمني المشهور "ابو حنظله" بمطعم بمدينة دبي. وأظهر الفيديو الذي رصده موقع "الخليج 365"، الفنانة ريم عبدالله محمد ابنة الموسيقار السعودي الراحل "عبدالله محمد" أثناء تحدي غنائي مع الفنان اليمني "ابو حنظله" ملك الشيلات والزوامل في اليمن والخليج.



وقد أثار ظهور الفنانة "السعودية" بملابس مثيرة والذي تظهر مفاتنها بجانب الفنان اليمني "ابو حنظله" ، أثار سخط وغضب المتابعين، خاصة أن ذلك مخالف لعادات وتقاليد البلدين في السعودية واليمن.



ويذكر أن "أبو حنظلة إبراهيم صالح السوداني" مواطن يمني، من مواليد عام 1992 في مدينة الرضمة مخلاف خبان بمحافظة إب، أعزب.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. فنانة سعودية مشهورة تظهر بملابس مثيرة وفاتنة بجانب فنان يمني مشهور داخل مطعم بدبي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .