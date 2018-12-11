شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة رئيس المجلس الإنتقالي في السويد .. ماذا يفعل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر رئيس ما يسمى بـ المجلس الإنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في السويد بحسب الصحفي نبيل الاسيدي. ولم يذكر الاسيدي الذي نشر الخبر وصورة الزبيدي اي معلومات عن سبب تواجده في السويد.

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