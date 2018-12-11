الجيش يسقط طائرة استطلاع في سماء معسكر الجميمة شمال الضالع

تمكن رجال الجيش من اسقاط طائرة استطلاع تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية مريس شمال محافظة الضالع . وقالت مصادر "الخليج 365" إن الجيش الوطني تمكن من اسقاط طائرة استطلاع كانت تحلق بعلو منخفض في سماء معسكر الجميمة بمريس. وأكدت المصادر إن الطائرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية وكانت في مهمة استطلاع معسكرات الجيش الوطني في الجميمة.

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