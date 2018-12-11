العليمي : المرجعيات الثلاث تعد ثوابت لا يمكن الحياد عنها أو إنتقاصها

أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس الوفد الحكومي لمشاورات السويد الدكتور عبدالله العليمي، ان المرجعيات الثلاث ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار رقم 2216، تعد ثوابت لا يمكن الحياد عنها أو الإنتقاص منها.

وقال في تغريدات له بتويتر، أن وفد الحكومة يبحث عن حلول ثابتة وعملية وقابلة للتطبيق على قاعدة إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه وعودة مؤسسات الدولة .. لافتاً إلى أن الانقلاب هو جذر المشكلة، وبانتهاءه وإنتهاء آثاره ستعود العملية الانتقالية الى مسارها الطبيعي وسيشترك اليمنيون بكل تنوعاتهم في صناعة المستقبل، فسلاح المليشيات المنفلت خارج الدولة هو الذي يعيق المستقبل .

ونوه بالتقدم في ملف المعتقلين والأسرى مشجع، وقال "الفريق الحكومي ينظر الى الموضوع من الزاوية الإنسانية الصرفة لإنهاء معاناة المحتجزين وأسرهم حتى وإن تجاهلنا مقايضة أسير الحرب بالمعتقل والمحتجز" .. مضيفاً أن لدى الفريق آمل كبير في ان تنجح هذه الجولة من المشاورات في التخفيف من معاناة شعبنا، ولذلك نتعامل بحرص على الدفع قدماً بإحراز تقدم حتى لا يفقد أبناء الشعب اليمني الآمل بالسلام ".

وبين ان الفريق الحكومي يعمل بروح مسئولة للتعاطي بايجابية في الملفات المطروحة وفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية واستشعاراً للمسؤولية، وللدول الصديقة والراعية دور إيجابي مشكور .. معرباً عن شكره للجهود الكبيرة التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وفريقه في تسيير هذه المشاورات.