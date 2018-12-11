أمن ساحل حضرموت يطلق حملة مرورية تستهدف المركبات المخالفة

تعتزم الإدارة ا‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏لعامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت تنفيذ حملة على المركبات المخالفة. وذلك لمساندة شرطة السير في تنفيذ مهامها وحملتها هذه بعد رفدها بحاجتها من المعدات اللازمة. وتستهدف الحملة السيارات والدراجات النارية المجهولة وتعمل على إلزام السائقين التقيد باللوائح والأنظمة المرورية، وتأتي الحملة بمشاركة مختلف القطاعات الأمنية التي نشرت أفرادها في شوارع مدن الساحل إلى جانب أفراد شرطة السير. وتم إعادة الإشارات المرور الضوئية في شوارع المكلا للعمل بعد توقف لسنين طويلة إلى جانب إصلاحات واسعة في إدارة شرطة السير بهدف إعادة منظومتها مجددا بعد تلقيها لدعم سخي من الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة.

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