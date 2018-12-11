مسؤول أممي للشؤون الإنسانية : 70% من سكان اليمن يعانون من الجوع

قال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن 70% من سكان اليمن يعانون من الجوع، متهما الأطراف المتحاربة بعرقلة وصول المساعدات.

وعقب عودته من زيارة لليمن عقد لوكوك في مقر الأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا قال فيه "استمعت وقابلت الكثير من اليمنيين المحاصرين في هذه الأزمة الشنيعة. النازحون والآباء والأمهات في المستشفيات يشاهدون الطواقم الطبية وهي تحاول إنقاذ أرواح أطفالهم الذين يتضورون جوعا، والناس في وضع سيئ حقا".

وأضاف أن هناك ملايين يعانون من الجوع والمرض والخوف واليأس، ولديهم جميعا رسالة واحدة، وهي أنهم في حالة حرجة ويريدون أن تتوقف هذه الحرب.

وأكد المسؤول الأممي أن 70% من سكان اليمن، أي نحو 20 مليونا، يعانون من الجوع، بينما وصل ربع مليون شخص إلى وضع حرج للغاية.

كما قال لوكوك إن الأطراف المتحاربة تتخذ قرارات تجعل من الصعب للغاية وأحيانا من المستحيل إيصال المساعدات إلى المحتاجين.

وأضاف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية "المشكلة الأساسية هي أن أيا من الأطراف لا يضع الاحتياجات الملحة لإنقاذ حياة شعب اليمن عالية بما يكفي في قائمة أولوياتها".