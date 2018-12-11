اليماني : بإطلاق سراح المعتقلين ستعود الإبتسامة إلى آلاف الأسر اليمنية

أكد وزير الخارجية، خالد اليماني، أنه بإطلاق سراح المعتقلين ستعود الإبتسامة إلى الاف الأسر اليمنية .

وقال في تغريدة له بتويتر، أن هذا سيشكل نجاحًا لجهد إنساني قاده المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث .. مضيفاً "من أجل هؤلاء تعمل الحكومة حتى لا تستغل معاناتهم الإنسانية من قبل الانقلابيين لتحقيق أهداف سياسية" .

وأكد على ضرورةاحترام الضمانات الأممية بعدم اعادة اعتقال ايًا منهم .

وكان اليماني قد أعلن أنه تم تقديم، قائمة من ٨٥٧٦ اسم لفئات عمالية وناشطين سياسيين وشباب ومعلمين وطلاب واعلاميين واطفال وشخصيات قبلية ورجال أعمال وحقوقيين ونساء واطباء، معتقلين تعسفياً ومخفيين قسراً في معتقلات وسجون الحوثي .. مؤكداً أن هذه القائمة مفتوحة بحسب الاتفاق لتشمل أي قوائم لاحقة .