30 حالة تستفيد من المخيم الجراحي للعمود الفقري بسيئون

استفادت 30 حالة مرضية من محافظات حضرموت وشبوة ومأرب والجوف من المخيم الجراحي للعمود الفقري الذي نفذته مؤسسة الضمير الخيرية الاجتماعية بإشراف جمعية صندوق إعانة المرضى بدولة الكويت بتمويل مجموعة الامتياز الاستثمارية.

وهدف المخيم الذي أقيم بمستشفى سيئون العام خلال الفترة من 22 إلى 23من شهر نوفمبر الماضي بطاقم طبي محلي بإشراف أخصائي جراحة العمود الفقري بجمهورية مصر العربية الدكتور سيد سعيد عبده إلى المساهمة في مساعدة المرضى وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الراهنة، وكذا لتأهيل وتديب الطاقم الطبي بالمستشفى.

وفي الحفل الختامي للمخيم أشاد وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري بالشراكة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني مع الجهات الرسمية في تنفيذ المشاريع الصحية والخدمية المتنوعة، معبرا عن اعتزازه وفخره بالكادر الطبي العامل بالمستشفى وما يحققوه من نجاحات متوالية.

بدوره ثمن مدير عام مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد التفاعل الكبير لمؤسسة الضمير الاجتماعية واستجابتها لمناشدة المستشفى في تنفيذ المخيم لتخفيف معاناة المرضى ، داعيا السلطة المحلية بحضرموت الى الاهتمام بمتعاقدي المستشفى وسرعة تحسين أوضاعهم المختلفة .

واستعرض رئيس مؤسسة الضمير الخيرية الاجتماعية أبوبكر هدار الهدار جملة من المشاريع التي نفذتها المؤسسة بدعم وتمويل أهل الخير والإحسان بدولة الكويت الشقيقة والمتمثلة في تنفيذ المخيمات الجراحية وتوزيع الأدوية وكفالة الأيتام والأسرة الفقيرة ومشاريع الأضاحي وبناء المساجد والمراكز الإسلامية وغيرها. مثمنا جهود السلطة المحلية في تسهيل نشاط المؤسسة.

وتخلل الاحتفال تقديم وصلة إنشادية بمشاركة زهرات روضة أمهات المؤمنين بعينات التابعة لمؤسسة الضمير الخيرية.

وجرى في ختام الحفل الذي حضره قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس وعضو مجلس الشورى الشيخ علي بكير ومدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي ورئيس قسم العظام بمستشفى سيئون العام الدكتور الطبيل وعدد من الشخصيات الاجتماعية والكادر الطبي بالمستشفى تكريم الداعمين والمشاركين والمساهمين في إنجاح المخيم.