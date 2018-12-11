مصادر: وفد الحكومة سيسلم للمبعوث الأممي كشف بأكثر من 8200 معتقل

قالت مصادر إن وفد الحكومة الشرعية سيسلم اليوم الثلاثاء الى المبعوث الاممي كشف باسماء المختطفين لدى جماعة الحوثي الارهابية.

وذكرت المصادر إن الكشف يتضمن على 8200 مختطف ما يزالون في سجون مليشيا الحوثي والتي تأتي في اطار مرحلة تبادل الاسرى بين وفد الحكومة ووفد مليشيا الحوثي الايرانية.

ومن المقرر أن تنتهي مشاورات السويد الجمعة القادمة فيما سيتم استكمال المشاورات في المرحلة الثانية في الكويت في فبراير القادم وفقا لمصادر.

وتتزامن المشاورات في ظل تصعيد مليشيا الحوثي الحرب الميدانية لاسيما في الساحل الغربي.