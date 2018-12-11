قوات الشرعية تهاجم مواقع للمليشيا في نهم بصنعاء

شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، 11 كانون الأول، 2018، هجوما على مواقع للحوثيين في مديرية نهم شرقي صنعاء.

وقالت مصادر ميدانية إن القوات الشرعية هاجمت تحت غطاء مدفعي كثيف مواقع تسيطر عليها المليشيا في منطقة الحول بالمديرية.

ولفتت المصادر إلى أن المواجهات التي اندلعت إثر الهجوم واستمرت لساعات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وتشهد الجبهة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين.