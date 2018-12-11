البيضاء.. قوات الشرعية تهاجم مواقع للمليشيا في قيفة

هاجمت قوات الجيش الوطني مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة البيضاء اليوم الثلاثاء، 11 كانون الأول، 2018.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الشرعية شنت هجوما عنيفا على مواقع للمليشيا في منطقة سماه التابعة لقيفة يمديرية ولد ربيع.

وأضافت المصادر أن المواجهات التي اندلعت إثر الهجوم أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وتشهد الجبهة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين قوات الشرعية والانقلابيين.