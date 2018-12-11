أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الثلاثاء، الموافق 11 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي: عضو بالوفد الحكومي يكشف أخر مستجدات ملف الأسرى والمختطفين قائد عسكرى يمنى يؤكد تحرير قوات الجيش مركز مديرية باقم فى صعدة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنظم 11 عرسا جماعيا في عدد من المحافظات أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بصنعاء اليوم العوج يبحث مع مديرية مكتب الأمم المتحدة مشاريع المنظمة في اليمن صحيفة إماراتية: الساحل الغربي يلفظ مشروع إيران مركز حقوقي: مليشيا الحوثي هجرت 619 أسرة من تعز خلال عام 2018 صحيفة: اتفاق وشيك على ملف "الأسرى" وانقسام حول خطة الحديدة محافظ تعز: أبناء المحافظ يشعرون بالخذلا وفك الحصار عنها اختبار لجدية الحوثيين مستشار رئاسي: غريفيث قدم أفكار قابلة للنقاش لكن غير قابلة للتنفيذ محاكم ونيابات الوادي والصحراء مغلقه تنفيذاُ للإضراب المعلن من نادي قضاة الجنوب قوات الشرعية تؤمن عددا من القرى قرب مركز باقم بصعدة المتحدث باسم الجيش: المليشيا تـُصعد من القتال لإفشال المشاورات في السويد قناة حضرموت تعاود البث على هذا التردد بعد توقف لأشهر الحديدة: جرحى وموجة نزوح من العائلات نتيجة لاستمرار قصف المليشيا على أحياء سكنية اتحاد النساء يعقد لقاء للتعريف بكيفية حماية الأطفال من الجريمة 700 ألف مستفيد ضمن 100 مشروع إنساني في "عام زايد" التحالف: نعمل على توفير ممرات «آمنة» لإيصال المساعدات إلى صنعاء مقتل قياديين من القاعدة في أبين البراءة لحماية الطفل تنظم حفلا خطابيا فنيا بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة بالشحر

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