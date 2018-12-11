البراءة لحماية الطفل تنظم حفلا خطابيا فنيا بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة بالشحر

نظمت مجموعة البراءة لحماية الطفل بمحافظة حضرموت صباح اليوم العاشر من شهر ديسمبر الجاري حفلا خطابيا تكريميا فنيا بقاعة بانعيمون للأفراح والمؤتمرات في مدينة الشحر وذلك بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للإعاقة.

استهل الحفل بآيات عطرة من الذكر الحكيم عقبها بعد ذلك رقصة ترحبية مشتركة بين كافة فرق جمعيات الإعاقة نالت استحسان الحضور من ثم بدأت سلسلة الفقرات الإبداعية المتنوعة التي تندرج بين الكلمات و الأناشيد والرقصات والمشاهد المسرحية الهادفة .

بعدها ألقى الأستاذ محمد محقوص رئيس مجموعة البراءة كلمته الضافية تطرق فيها إلى وجوب تقديم الجهد المبذول بالسعي لتصحيح أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة بساحل ووادي حضرموت ووضع عدة خطط وبرامج تعود لمصلحة هذه الفئة من ضمنها إطلاق برنامجين لعام 2019م هما برنامج إعداد معلمي لغة الإشارة للصم والبكم وبرنامج طرق وآليات العمل مع ذوي الإعاقة الذي يستهدف جميع مؤسسات الإعاقة في مديريات الساحل والوادي.

مشيرا إلى تنفيذهم بالفترة المسبقة لعدد من البرامج التأهيلية للكوادر العاملة في جمعيات المعاقين لرفع قدراتهم العلمية والعملية في مجال رعاية هذة الشريحة ، عقب ذلك كانت كلمة لذوي الإحتياجات الخاصة ألقتها نيابة عنهم الأخت مشموم أحمد يوسف وعدد من الكلمات الرسمية منها كلمة مكتب وزارة الشؤون الإجتماعية ألقاها الأستاذ محمد صياد مدير المكتب بالمديرية إضافة إلى كلمة السلطة المحلية ألقاها المهندس أمين بارزيق مدير عام المديرية .

شاركت بفقرات الحفل عدة فرق فنية متنوعة تابعة لجمعيات الإعاقة المختلفة منها الناهض وقطرات الخير والتوحد والإرادة للصم والبكم بالشحر وآفاق من غيل باوزير بالإضافة إلى مشاركة الأخ محمد الشماسي أحد أفراد الصم والبكم بفقرة مميزة يتحدث فيها عن ذاته بلغة الإشارة مع ترجمة حديثه من قبل الزميل عوض بازهير حيث تم وضع بصمة فريدة من نوعها من قبل كافة المشاركين بالحفل جراء تقديم نماذج متنوعة تهدف إلى إيصال رسائل ايجابية لكافة الحضور من خلال المشاهد التي تتعلق بفئة ذوي الإحتياجات الخاصة .

وفي نهاية الحفل تم تكريم جمعيات الإعاقة المتواجدة من مختلف المديريات بالإضافة إلى الأشخاص المساهمين في ترتيب وتنسيق الحفل وكذا مكتب وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل والسلطة المحلية من قبل مجموعة البراءة لحماية الطفل وذلك تقديرا وامتنانا لجهودهم المبذولة في إنجاح هذا الحفل .

حضر الحفل كلا من المهندس أمين سعيد بارزيق مدير عام مديرية مدينة الشحر ، والأستاذ مصبح العبد البحسني نائب مدير عام المديرية ، والعقيد عوض عبدالله العوبثاني مدير أمن مديرية الشحر ، والأستاذ محمد عوض صياد مدير مكتب وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بمديرية الشحر ، والأستاذ محمد عوض محقوص رئيس مجموعة البراءة لحماية الطفل بمحافظة حضرموت ، وعدد من رؤساء مؤسسات ومنظمات وفعاليات المجتمع المدني ومراكز ذوي الإعاقة بالشحر وكافة المديريات الأخرى المجاورة .