مقتل قياديين من القاعدة في أبين

أعلن مصدر قيادي في حزام أبين الأمني، مقتل قياديين في تنظيم القاعدة، في وادي عومران شمال مديرية مودية، بمحافظة أبين.

وأضاف المصدر وفقاً لموقع 24 أن "القياديين أبو الدرداء العدني وأبو قصي البيضاني شاركا في الهجوم على الحملة الأمنية في وادي عومران القريب من قرية آل فطحان غرب مركز المديرية"، حسب موقع "عدن تايم" الإخباري اليوم الثلاثاء.

وأكد مصدر الحزام الأمني العثور على القياديين بتنظيم القاعدة مضرجين بدمائهما في الوادي، في تفرق المسلحون الناجون في الجبال الوعرة بين مديرية مودية ومحافظة البيضاء باتجاه الشمال الشرقي لمحافظة أبين.