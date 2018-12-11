الأمم المتحدة: نحتاج 5 مليار دولار للمساعدات الانسانة في اليمن لعام 2019

أكدت الأمم المتحدة إنها تحتاج إلى خمسة مليارات دولار لتدبير المساعدات الإنسانية لقرابة 20 مليون يمني العام المقبل، وهو ما يزيد على 70 في المئة من سكان اليمن الذين يعانون ويلات الحرب التي تمزق البلاد.
وقال نائب الأمين العام ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة العاجلة مارك لوكوك أن المنظمة تحتاج المنظمة الدولية إلى مزيد من المليارات كل عام لهذا الغرض.
ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر تدعمه السويد وسويسرا والأمم المتحدة في جنيف في 26 فبراير/ شباط المقبل لجمع التبرعات لإغاثة المتضررين من الحرب في اليمن.
وأضاف لوكوك: "لم تتوقف الاعتداءات بعد رغم تراجع حدة العنف في الفترة الأخيرة"، معربا عن أمله في أن تسفر محادثات السلام الجارية في السويد برعاية الأمم المتحدة عن نتائج إيجابية.
وأدان منسق الإغاثة العاجلة، الذي كان في زيارة لليمن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، المعوقات التي تواجه وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين، مشددا على أهمية إنقاذ الاقتصاد اليمني الذي بات على حافة الهاوية.
وأكد على أن ميناء الحديدة "يقع على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للمساعدات الإنسانية"، وهو الميناء الواقعة في المدينة التي تقع في قلب الصراع في اليمن.
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