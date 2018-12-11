شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي يعتمد سعر جديد الدولار والريال السعودي بعد ارتفاعه (وثيقة رسمية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر محافظ البنك المركزي محمد زمام قبل قليل تغريده في صفخته على تويتر حول الوديعة السعودية وصرف الدولار. وجاء في التغريده: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً للتعميم الصادر برقم (2018/CBY/955) بخصوص فتح الإعتمادات المغطاة من الوديعة السعودية فقد تقرر اعتماد سعر المصارفة لجميع الإعتمادات الموافق عليها ولم تنفذ بعد بسعر صرف التالي: أربعمائة وأربعين ريال يمني = واحد دولار أمريكي”

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