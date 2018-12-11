شكرا لقرائتكم خبر عن شابة يمنية تكسر حاجز التقاليد وتعلن عن رغبتها بالستر والزواج من يمني لديه القدرة على اعالتها ووالديها المسنان (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت فتاة يمنية على حسابها بموقع تويتر " أريد زوج يمني يقدر وضعي المعيشي ويسترني ويستر والدي ووالدتي المسنان ، فمن كان يحترم المرأة اليمنية، وصادقاً، فعليه التواصل معي على الخاص وسأعطيه رقم هاتفي واحدد له مكان منزلنا ليتقدم لخطبتي والزواج بي" .

وتعد هذه الحالة واحدة من عدة حالات مشابهة لفتيات يمنيات يبحثن عمن يسترهن بعد أن وصلت المعاناة المعيشية للأسر اليمنية ذروتها، جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الإنقلابية، وإستمرار المليشيات في نهب ثروات البلد وحقوق المواطنين .. وعدم اذعانها للسلام ولغة العقل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على ضرورة تسلیم جماعة الحوثي لأسلحة الدولة المنهوبة للجیش اليمني وتسليم السلطة والإنخراط في العملية السياسية..

شكرا لقرائتكم خبر عن شابة يمنية تكسر حاجز التقاليد وتعلن عن رغبتها بالستر والزواج من يمني لديه القدرة على اعالتها ووالديها المسنان (تفاصيل) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .