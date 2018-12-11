الموسيقار فتحي يمدد فترة مسابقة "أبشر يا سالم" إلى 20 ديسمبر

أعلن الموسيقار اليمني، أحمد فتحي، تمديد مسابقة "أبشرك يا سالم" لظروف تتعلق بالوضع في اليمن.
وبحسب الإعلان، سيتم تمديد المسابقة إلى يوم 20 ديسمبر من الشهر الجاري.
وقال فتحي: نظرا للإقبال الشديد على للمسابقة ودعما منا للمواهب الشابة، وتقديرا لظروف الانترنت في اليمن، واستجابة للطلبات الكثيرة التي وصلتنا لإتاحة الفرصة لإرسال المزيد من الفيديوهات قررنا تمديد المسابقة.
ويقدم الموسيقار أحمد فتحي مسابقة للأصوات (من كل الأعمار) للمواهب الجديدة التي تبحث عن فرصة لإثبات وجودها.
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