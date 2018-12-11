اتحاد النساء يعقد لقاء للتعريف بكيفية حماية الأطفال من الجريمة

عقد اتحاد نساء اليمن لقاء تعريفي بمشروع الحماية القانونية للاطفال ضحايا الجريمة والعنف والانحراف وذلك بدعم من منظمة اليونيسيف.

وهدف اللقاء الى ايجاد حلول ومعالجات وتوصيات بهذه الفئة المستهدفة وذلك بحضور مدير عام المجلس المحلي بمديرية سيئون الاستاذ/محمد عوض العامري الذي تحدث عن اهمية هذا اللقاء الذي يتحدث عن الاطفال خاصه ان اغلبهم عانوا جراء التدهور الاقتصادي للبلد والحرب التي عصفت بالبلاد ونتج عنها مشاكل كبيرة كما اوصى الحاضرين باهمية الخروج بتوصيات تعمل على الاسهام بايجاد حلول للاطفال المعنفين والحد من التسول وبعد الاطفال عن الدراسه شاكرا جهود اتحاد نساء اليمن على هذا الدور الذي يقومون به.

كما حضر اللقاء وهذه الورشه مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء الاستاذ/عبدالله باجهام حيث تحدث شاكرا دور الهامات والكوكبه من الشخصيات والقضاه والمحامين والحاضرين مشيرا الى اهميه رعايه الاطفال وان هذا اللقاء سيخرج ببصمات وحلول لمشكلات الطفولة كما تحدث قائلا ان مكتب الشؤون الاجتماعيه يعد الان عدد من المشاريع والبرامج التي تهتم بالاطفال بالتعاون مع منظمة اليونسف شاكرا اتحاد نساء اليمن على جهودهم في اقامه هذا اللقاء.

وفي اللقاء القت رئيسة اتحاد نساء اليمن كلمه ترحيبية وتعريفية عن المشروع الذي ينفذه الاتحاد والذي يستهدف عدد من القضاه والمحامين والحقوقيين وعقال الحارات وعدد من المكونات .

كما القى الاستاذ والمحامي /طاهر باعباد المحامي باتحاد نساء اليمن نبذه مختصره عن الاتحاد والاعمال التي يقوم بها من خلال ايجاد حلول قانونيه للمشكلات التي تواجه بعض الاطفال المعنفين وايجاد وسائل لحمايتهم من العنف والاستغلال من قبل بعض الاشخاص .

وايضا تحدثت الاستاذه/زهره عبد منسقة المشروع باتحاد نساء اليمن بوادي حضرموت عن تفاصيل هذا المشروع الذي سيسهم في ايجاد توصيات ومخرجات للمشكلات التي يعاني منها الاطفال وحمايتهم من العنف والجريمة والانحراف .

كذلك القت ضياء العويني كلمة عن اهميه مشروع الحمايه القانونيه للاطفال وارتباطه بنظام الحاله الذي يعتبر من اهم البرامج المتعلقه بمجال الاطفال الذي يسعى لدراسه وتقييم ومعالجه بعض المشكلات التي يعاني منها الاطفال الذي نفذه اتحاد نساء اليمن خلال الفتره السابقه.