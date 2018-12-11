شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : مبادرة جديدة للمبعوث الأممي وهذه بنودها.. الحوثي يرفض والشرعية تلتزم الصمت وغريفيث يتوعد (صورة+تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفض وفد الحوثيين المشارك في مشاورات السويد مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بشأن مدينة الحديدة.

وقدم غريفيث مبادرتين لطرفي المشاورات بشأن تعز والحديدة أمس الأحد وهدد بكشف الطرف المعرقل إذا فشلت مشاورات السويد .

وتنص مبادرة الحديدة التي قدمها غريفيث على وقف شامل للعمليات العسكرية بما فيها الضربات الجوية والصواريخ والطائرات المسيرة وعدم استقدام تعزيزات، وعلى انسحاب جميع الوحدات والمليشيات خارج المدينة ومينائها وميناء الصليف ورأس عيسى.

ونقلت الميادين عن مصدر مطلع رفض الوفد الحوثي مقترح المبعوث الأممي بشأن الحديدة وقدم ملاحظات على بنوده.

وقال المصدر إن الوفد الحوثي تعاطى بإيجابية مع مقترح المبعوث الأممي حول تعز.

وتنص مبادرة تعز على وقف القتال في المحافظة وفتح المعابر، بما فيها المطار، بناء على اتفاق ظهران الجنوب الموقع عام 2016، كما تنص على تشكيل مجموعة عمل من الأطراف بمشاركة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق تعز.