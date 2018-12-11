شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يفاجئ الجميع .. ويعترف رسميا بمصرع أحد أبرز قياداته والمفاجأة من قتله وكيف قتل (الاسم +التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شيعت مليشيا الحوثي الإنقلابية اليوم قيادي حوثي قتل برصاص أحد المتحوثين بمحافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية : إن مليشيا الحوثي شيعت يوم امس القيادي الحوثي فيصل شداد هديم والمكنى بـ"أبو ذياب" بعد يومين من مصرعه بمديرية القفر شمال محافظة إب".

وبحسب يمن الغد فقد قتل القيادي الحوثي أبو ذياب برصاص أحد وجهاء منطقة ربابة بالقفر السافل المتحوث مسعد المعزبي أثناء حادثة شهدها مقر إدارة أمن منطقة ربابة، فيما قتلت في الحادثة ابنت ربيش المعزبي برصاص المليشيا.

وتحاول المليشيا التخلي عن الجريمة التي ارتكبتها وهزت مديرية القفر بمقتل امرأة وإرغام أسرتها على القبول بمبلغ مالي مقابل التنازل عن القضية والتنازل عنها. وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من تشيع المليشيا للقيادي الحوثي أحمد الهتار إلى مثواه بقرية الدرعية بمديرية السدة والذي لقي مصرعه بنيران الجيش الوطني بجبهة مريس دمت.