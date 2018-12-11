شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد «الجني» الذي حضر حفل عرس جماعي في «دوعن حضرموت » والقى قصيدة .. واثار بمظهره الغريب دهشة الحضور .. ثم اختفى بلمح البصر ..«تفاصيل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع اخباري يمني صورة لما اطلق عليه بأحد الجان ويدعى «كوجان بن ناعي» والذي حضر وشارك قبل أيام في حفل زواج جماعي بمنطقة دوعن محافظة حضرموت.

ونقل عن مصادر لم يسنها أن الحاضرين في حفل العرس تفاجأو بالشخص الجني المدعو «كوجان بن ناعي» متواجد بين الحضور وهو مرتدي ملابس قديمة وبندقية ايضا قديمة .. في حين يبدو من هيئيته وشكله الخارجي كـ«المختل عقليا» ودون ان يعلموا من اين قدم.

واكدت المصادر ان بعض الحضور سألوا الشخص عن هويته؟! ومن اي قبيلة ينحدر؟!فأجابهم بقوله: «انا من الجن وإسمي كوجان بن ناعي».

وحسب المصادر فإن الشخص «الجني» قام بالقاء قصيدة في الحفل وعقب انتهائه من القائها اختفى في لمح البصر ودون ان يدرك احد وجهته .. الا أن احد الحضور كان قد التقط له هذه الصوره الوحيده.