شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي الحوثي يفاجئ الجميع ويوجه رسالة عاجلة الى وفده المفاوض في السويد ويطالبهم بهذا الأمر المثير للجميع .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى باللجنة الثورية طلبا عاجلا الى وفد جماعته في السويد طالبه فيها بالمطالبة بجثة الصحفي جمال خاشقجي

واثارت التغريدة التي نشرها الحوثي في حسابه بتويتر ورصدها محرر "ناس تايمز" اثارت ضجة واسعة وسخرية كبيرة من رسالته المعلنة

وقال محمد الحوثي "ادعوا الوفد الوطني الى المطالبة بجثة خاشقجي ،عند التحاور معهم على اسرى السعودية او غيرها من دول العدوان".

وانهال ناشطون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدته بردود ساخرة كاول رد فعل على رسالته