شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مفاجئ : ومحلات الصرافة تعلن عن سعر جديد لصرف الريال اليمني مقابل السعودي والدولار (أسعار الصرف الآن في صنعاء وعدن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الشراء في صنعاء : الريال السعودي 135 الدولار الأمريكي 510 أسعار الشـراء في عدن الريال السعودي 136 الدولار الأمريكي 514 * ملاحظة: محلات الصرافة تمتنع عن بيع العملات الأجنبية للمواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مفاجئ : ومحلات الصرافة تعلن عن سعر جديد لصرف الريال اليمني مقابل السعودي والدولار (أسعار الصرف الآن في صنعاء وعدن) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .