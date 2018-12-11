شاهد.. المنطقة الثانية بحضرموت تدشن مشروع "اغرس نبتة ونأكل ثمرة" في حجر

دشن أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان العمل في مشروع " أغرس نبتة.. وناكل ثمرة" وذلك في منطقة جزول بمديرية حجر.



وحسب بيان المنطقة الثانية، جاءت الخطو بتكليف من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني، وجرى التدشين بمعية مدير إدارة بحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان المحافظة الاستاذة اروى محمد بن عبد المانع .



ويأتي التدشين للعمل في المشروع تأكيد للحالة الامنية المستقرة التي تشهدها مدن ساحل حضرموت بعد تنفيذ الكثير من العمليات لدك أوكار العصابات الإرهابية .



و خلال التدشين ألقى اركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان كلمة نقل في مستهلها تحيات وتهاني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية سيادة اللواء ركن فرج سالمين البحسني بمناسبة تدشين هذا المشروع الذي يخدم بدرجة اساسية المواطن في مديرية حجر كمنطقة زراعية .

وأضاف العميد عويضان ان المشروع هذا يعتبر باكورة لمشاريع كبيرة مدعومة من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لتحظى هذه الأرض بما يساعد وينهض بمواطني المديرية ومساعدتهم في تحسين موارد العيش .



ومن جانبه تحدثت الاستاذة اروى بن عبد المانع عن اهمية هذا المشروع الذي تحتاجه هذه المديرية للقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق الإكتفاء الذاتي .



مؤكدة أن هذ المشروع سيتكلل بالنجاح وذلك لتوافر اساسيات نجاحه من تربة خصبة ووفرة في المياه وهذه اهم الاسباب التي تساعد على نجاح مثل هذه المشاريع .



حضر حفل التدشين عدد من القيادات العسكرية والامنية والقيادات المدنية بالمديرية وقيادات المشروع وجمع غفير من المواطنين الذين استقبلوا الضيوف بالأهازيج والأغاني البهيجة. .