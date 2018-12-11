أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الاثنين، الموافق 10 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي: عشال: الوفد الحكومي أنهى ملاحظاته بشأن هذه المبادرة https://www.alyamanalaraby.com/344995 اب .. الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص لقاتل الطفلة آلاء الحميري https://www.alyamanalaraby.com/344996 غالب: الوفد الحكومي قدم أفكارا ورؤيته في توحيد المؤسسات الاقتصادية https://www.alyamanalaraby.com/345001 زعيل: لدينا تفاؤل كبير بإحداث اختراق في عملية السلام https://www.alyamanalaraby.com/345003 محافظ سقطرى يطلع على الأعمال في المطار ويشيد بدعم الإماراتي والسعودي https://www.alyamanalaraby.com/345005 بالفيديو.. استمرار النزوح الجماعي للأسر بالحديدة هرباً من القصف الحوثي https://www.alyamanalaraby.com/345006 تدشين مشروع إعادة تأهيل أقسام التغذية (OTP) في جبل حبشي بتعز (صور) https://www.alyamanalaraby.com/345015 انعقاد اجتماع لمناقشة سبل تعزيز الأمن والاستقرار في سقطرى https://www.alyamanalaraby.com/345020 الكشف عن مضامين مبادرة "غريفيث" بشأن الصراع في تعز https://www.alyamanalaraby.com/345021 الوفد الحكومي: هناك تقدم في ملف تبادل الأسرى والمختطفين https://www.alyamanalaraby.com/345022 باحميد يقدم أوراق اعتماده للملك التايلندي سفيراً غير مقيم لليمن https://www.alyamanalaraby.com/345026 تعليق قوي سفير اليمن لدى المغرب عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان https://www.alyamanalaraby.com/345024 الفرق الهندسية تواصل نزع ألغام المليشيا في باقم بصعدة https://www.alyamanalaraby.com/344954 اليماني يعلن قبول الشرعية دور الأمم المتحدة في ميناء الحديدة لكن بشرط https://www.alyamanalaraby.com/344964 بالاسم .. مقتل قيادي حوثي بارز بنيران مسلحين في ذمار https://www.alyamanalaraby.com/344968 ألغام مليشيا الحوثي تفتك بقطعان الابل في الحديدة (فيديو) https://www.alyamanalaraby.com/344971 تعرف على مبادرتي "غريفيث" بشأن الحديدة وتعز https://www.alyamanalaraby.com/344974 عاجل .. الاتفاق على أماكن تبادل الأسرى بين الحكومة والمليشيا https://www.alyamanalaraby.com/344976 شاهد بث مباشر لوقائع المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم التحالف العربي https://www.alyamanalaraby.com/344989 المالكي : الميليشيات زرعت ألغاماً في الممرات الإنسانية https://www.alyamanalaraby.com/344994

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