أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

خاص
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الاثنين، الموافق 10 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي:
عشال: الوفد الحكومي أنهى ملاحظاته بشأن هذه المبادرة
https://www.alyamanalaraby.com/344995
اب .. الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص لقاتل الطفلة آلاء الحميري
https://www.alyamanalaraby.com/344996
غالب: الوفد الحكومي قدم أفكارا ورؤيته في توحيد المؤسسات الاقتصادية
https://www.alyamanalaraby.com/345001
زعيل: لدينا تفاؤل كبير بإحداث اختراق في عملية السلام
https://www.alyamanalaraby.com/345003
محافظ سقطرى يطلع على الأعمال في المطار ويشيد بدعم الإماراتي والسعودي
https://www.alyamanalaraby.com/345005
بالفيديو.. استمرار النزوح الجماعي للأسر بالحديدة هرباً من القصف الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/345006
تدشين مشروع إعادة تأهيل أقسام التغذية (OTP) في جبل حبشي بتعز (صور)
https://www.alyamanalaraby.com/345015
انعقاد اجتماع لمناقشة سبل تعزيز الأمن والاستقرار في سقطرى
https://www.alyamanalaraby.com/345020
الكشف عن مضامين مبادرة "غريفيث" بشأن الصراع في تعز
https://www.alyamanalaraby.com/345021
الوفد الحكومي: هناك تقدم في ملف تبادل الأسرى والمختطفين
https://www.alyamanalaraby.com/345022
باحميد يقدم أوراق اعتماده للملك التايلندي سفيراً غير مقيم لليمن
https://www.alyamanalaraby.com/345026
تعليق قوي سفير اليمن لدى المغرب عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان
https://www.alyamanalaraby.com/345024
الفرق الهندسية تواصل نزع ألغام المليشيا في باقم بصعدة
https://www.alyamanalaraby.com/344954
اليماني يعلن قبول الشرعية دور الأمم المتحدة في ميناء الحديدة لكن بشرط
https://www.alyamanalaraby.com/344964
بالاسم .. مقتل قيادي حوثي بارز بنيران مسلحين في ذمار
https://www.alyamanalaraby.com/344968
ألغام مليشيا الحوثي تفتك بقطعان الابل في الحديدة (فيديو)
https://www.alyamanalaraby.com/344971
تعرف على مبادرتي "غريفيث" بشأن الحديدة وتعز
https://www.alyamanalaraby.com/344974
عاجل .. الاتفاق على أماكن تبادل الأسرى بين الحكومة والمليشيا
https://www.alyamanalaraby.com/344976
شاهد بث مباشر لوقائع المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم التحالف العربي
https://www.alyamanalaraby.com/344989
المالكي : الميليشيات زرعت ألغاماً في الممرات الإنسانية
https://www.alyamanalaraby.com/344994
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