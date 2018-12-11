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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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خاص

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الاثنين، الموافق 10 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي:

عشال: الوفد الحكومي أنهى ملاحظاته بشأن هذه المبادرة

https://www.alyamanalaraby.com/344995

اب .. الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص لقاتل الطفلة آلاء الحميري

https://www.alyamanalaraby.com/344996

غالب: الوفد الحكومي قدم أفكارا ورؤيته في توحيد المؤسسات الاقتصادية

https://www.alyamanalaraby.com/345001

زعيل: لدينا تفاؤل كبير بإحداث اختراق في عملية السلام

https://www.alyamanalaraby.com/345003

محافظ سقطرى يطلع على الأعمال في المطار ويشيد بدعم الإماراتي والسعودي

https://www.alyamanalaraby.com/345005

بالفيديو.. استمرار النزوح الجماعي للأسر بالحديدة هرباً من القصف الحوثي

https://www.alyamanalaraby.com/345006

تدشين مشروع إعادة تأهيل أقسام التغذية (OTP) في جبل حبشي بتعز (صور)

https://www.alyamanalaraby.com/345015

انعقاد اجتماع لمناقشة سبل تعزيز الأمن والاستقرار في سقطرى

https://www.alyamanalaraby.com/345020

الكشف عن مضامين مبادرة "غريفيث" بشأن الصراع في تعز

https://www.alyamanalaraby.com/345021

الوفد الحكومي: هناك تقدم في ملف تبادل الأسرى والمختطفين

https://www.alyamanalaraby.com/345022

باحميد يقدم أوراق اعتماده للملك التايلندي سفيراً غير مقيم لليمن

https://www.alyamanalaraby.com/345026

تعليق قوي سفير اليمن لدى المغرب عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان

https://www.alyamanalaraby.com/345024

الفرق الهندسية تواصل نزع ألغام المليشيا في باقم بصعدة

https://www.alyamanalaraby.com/344954

اليماني يعلن قبول الشرعية دور الأمم المتحدة في ميناء الحديدة لكن بشرط

https://www.alyamanalaraby.com/344964

بالاسم .. مقتل قيادي حوثي بارز بنيران مسلحين في ذمار

https://www.alyamanalaraby.com/344968

ألغام مليشيا الحوثي تفتك بقطعان الابل في الحديدة (فيديو)

https://www.alyamanalaraby.com/344971

تعرف على مبادرتي "غريفيث" بشأن الحديدة وتعز

https://www.alyamanalaraby.com/344974

عاجل .. الاتفاق على أماكن تبادل الأسرى بين الحكومة والمليشيا

https://www.alyamanalaraby.com/344976

شاهد بث مباشر لوقائع المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم التحالف العربي

https://www.alyamanalaraby.com/344989

المالكي : الميليشيات زرعت ألغاماً في الممرات الإنسانية

https://www.alyamanalaraby.com/344994

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