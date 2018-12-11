ماذا قال الغباري ترحيباً بعودة الرئيس هادي من امريكا بعد فحوصات؟

الخليج 365 - الرياض لاقت عودة الرئيس عبدربه منصور هادي سالماً من الولايات المتحدة الامريكية بعد الفحوصات الطبية التي أجراها الفترة الماضية إلى العاصمة السعودية الرياض ترحيباً في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الكاتب السياسي سام الغباري في تغريدة بحسابه "مرحبًا برئيسنا الحبيب لمقر اقامته المؤقت بعاصمة القرار العربي الرياض ،وألف حمدًا لله على السلامة وتهانينا لفخامتكم بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية الشاملة". وأضاف مخاطباً الرئيس هادي "إن شاء الله تنور اليمن قريبًا ويسجل إسمك بتاريخ القدرة اليمنية الباسلة كقائد هزم جحافل الفرس وخمد إنبعاث السُلالة الغازية".

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