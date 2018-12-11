العون المباشر توزع عشرة آلاف حقيبة وزي مدرسي في مدارس أمانة العاصمة صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

اختتم مكتب العون المباشر في اليمن مؤخرا توزيع عشرة آلاف حقيبة وزي مدرسي على طلاب وطالبات عدة مدارس أساسية في أمانة العاصمة صنعاء .

وقالت المتخصصة في مجال العمل الإنساني مديرة مكتب العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي إن مشروع الحقيبة والزي المدرسي يأتي ضمن جهود دعم العملية التعليمية وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الأسر اليمنية وتيسير وصول أبنائها إلى مقاعد الدراسة .

وأوضحت أنه تم تقديم حقائب مدرسية بكافة مستلزماتها والزي المدرسي لعشرة آلاف طالب وطالبة للمساعدة في ضمان بقاء الأطفال على مقاعدهم الدراسية في الظروف الإنسانية المأساوية التي يعاني منها اليمن .

وأشارت العسعوسي إلى أن العون المباشر ضاعفت عدد الحقائب المدرسية هذا العام، نظراً للأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الأسر في اليمن ، والأثر الإيجابي الذي حققه المشروع العام الماضي وارتفاع نسبة حضور ومواظبة الطلاب على التعليم وكذلك مساهمته في تشجيع أولياء الأمور على إرسال أبنائهم إلى المدارس وتحمل الأعباء المالية المترتبة على بدء العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال توفير متطلبات الدراسة .

وأضافت أن 4.1 ملايين طفل في اليمن حالياً يحتاجون إلى المساعدة التعليمية بحسب منظمة اليونيسف ما يتطلب مواصلة دعم قطاع التعليم وتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب حيث يقرر بعض الآباء إرسال نصف أطفالهم فقط إلى المدرسة لعدم قدرتهم على تحمل التكاليف المالية للتعليم .

منسقة مشروع الحقيبة والزي المدرسي بمكتب العون المباشر ندى العزي صرحت بأنه تم توزيع ( 10.000) حقيبة مدرسية بكافة مستلزماتها و (10.000) زي مدرسي على الطلاب المستهدفين في المرحلتين الابتدائية والإعدادية من الأشد احتياجاً من النازحين والمتضررين والمهمشين والأيتام ومن يقعون تحت خط الفقر وأصحاب الهمم (ذوي الإعاقة).

وذكرت أن المشروع تضمن كذلك توزيع (10.000) صابونة يد و (20.000) بروشور خاص بالنظافة الشخصية وغسل اليدين وإرشاد الطلاب المستهدفين حول النظافة وكيفية تجنب الإصابة بالأمراض الوبائية و الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة الإصابة.

وأوضحت منسقة المشروع أن التوزيع تم في 10 مدارس ومؤسسة الأيتام بأمانة العاصمة صنعاء يومي السبت والأحد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث ، وزارة التربية و التعليم ومكتبها في الأمانة .

وأشارت إلى أن المدارس المستهدفة هي : مركز وصل ، عبد اللطيف الحمد ، شملان ، المؤيد ، الرضوان ، الفاروق ، الهندوانة ، الوشاح ، عمر العيسي ، اليمن الجديد ومؤسسة الأيتام.