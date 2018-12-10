البحسني ينعي الشخصية الوطنية المناضل أحمد ناصر الفضلي

الخليج 365

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، الشخصية الوطنية المناضل أحمد ناصر الفضلي الذي وافاه الأجل اليوم في مدينة المكلا بعد معاناة مع المرض .

وأكد المحافظ خسارة المحافظة والوطن لشخصية وطنية غادرتنا وحضرموت والوطن في حاجة ماسة للاستزادة من خبراتها ورؤاها الثاقبة .

وتقدم المحافظ بخالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الفقيد وأصدقائه وأبناء حضرموت كافة .

مبتهلاً الى المولى تعالى ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ، وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .

انا لله وانا اليه راجعون