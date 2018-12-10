الخليج 365
نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، الشخصية الوطنية المناضل أحمد ناصر الفضلي الذي وافاه الأجل اليوم في مدينة المكلا بعد معاناة مع المرض .
وأكد المحافظ خسارة المحافظة والوطن لشخصية وطنية غادرتنا وحضرموت والوطن في حاجة ماسة للاستزادة من خبراتها ورؤاها الثاقبة .
وتقدم المحافظ بخالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الفقيد وأصدقائه وأبناء حضرموت كافة .
مبتهلاً الى المولى تعالى ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ، وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .
انا لله وانا اليه راجعون
شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني ينعي الشخصية الوطنية المناضل أحمد ناصر الفضلي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .