مستشار وزير يعلن عن مبادرة شخصية لإعداد أسماء مختطفين لدى الحوثيين

ستوكهولم - الخليج 365

أكد مستشار وزير الإعلام، فهد الشرفي، اليوم الاثنين، أنه "بمبادرة شخصية تواصلت بالشيخ عثمان مجلي الوزير والعضو في الوفد الوطني في مشاورات السويد وسألته عن مصير من لا حزب له ولا جماعة من الأسرى والمختطفين وتفاعل مشكورا واليوم طلب مني موافاته بأي أسماء موجودة لدي وبناءً عليه طلبت منكم صباحا موافاتي بمن تعرفون".

وأوضح الشرفي في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "بعد المنشور الذي تفاعلتم معه مشكورين وردتني عشرات الرسائل والإتصالات من أقارب وأصدقاء لمختطفين ومغيبين لدى مليشيا الحوثي من كل المحافظات وهو الأمر الذي زاد من حزني وألمي وقررت ألا أرد طلب أحد منهم وأن نعمل ما بوسعنا لأجلهم".

وتابع" حاولت التعامل وكنت أعيد صياغة المعلومات التي تأتيني منكم بأسماء ومعلومات مختطفين لدى الحوثيين وأرسلها تباعا لكن الشيخ عثمان طلب مني أخيرا وضعها بكشف عام وإرسالها له في أقرب وقت رغم أنني لا أعلم أن هل هذه الاسماء موجودة في كشوفات سابقة أم لا".

ومضى "ولأهمية تدوين هذه المعلومات وتبويبها عن المختطفين والمغيبين في سجون الحوثية فإنني ارجو من اخي وصديقي ماجد عبده الطياشي التعاون معي لإعداد الكشف وسوف ارسل له كل المعلومات والرسائل التي وردتني كجهد طوعي حقوقي انساني بحت واعتقد انه لن يقصر في ذلك".

واختتم"أرجو عدم وضع أسماء مختطفين في التعليقات وإرسالها الى الخاص لي وللاخ ماجد مع البيانات كالتالي الاسم كاملا مع اللقب، المحافظة، تاريخ الاختطاف، مكان الاختطاف، في أي سجن إن وجد، وسنقوم بتفريغها في كشف خاص إن شاء الله".