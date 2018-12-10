أبوحاتم: مبادرة المبعوث البريطاني بشأن الحديدة خبيثة

الخليج 365 - عدن

قال المحلل والخبير العسكري اليمني يحيى أبوحاتم إن مبادرة المبعوث الأممي البريطاني مارتن غريفيث بشأن محافظة الحديدة خبيثة ورفض القبول بها.

وقال أبوحاتم بتغريدة على حسابه الشخصي اليوم "القبول بقوات حفظ سلام دولية في ميناء الحديدة معناه انتهاك لسيادة اليمن وللقرار الأممي 2216 الذي ينص على بسط سيطرة الشرعية على كامل الأرض اليمنية".

وأضاف أن "مارتن غريفث يسعى إلى الالتفاف على القرار الأممي بطرح هذه المبادرة الخبيثة".

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