الصحة العالمية تتحدث عن معاناة اليمنيين وتكشف عن أزمة أوكسجين

الخليج 365 - عدن

عبرت منظمة الصحة العالمية عن القلق إزاء معاناة اليمنيين في اليوم العالمي لحقوق الإنسان وكشف عن أزمة بتوفر مادة الاكجسين.

جاء ذلك في منشور بصفحتها الرسمية بفيسبوك حيث قالت "في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نتذكر الملايين من السكان في اليمن ممن يفتقرون لخدمات الرعاية الصحية.

وأضافت "يُصارع السكان في خضم الصراع الجاري في البلد من أجل الحصول لخدمات الرعاية الصحية الأساسية".

إلى جانب ذلك،قالت المنظمة يُشكل توافر مادة الأكسجين مصدر قلق كبير للمستشفيات الرئيسية في اليمن.

وأنشأت منظمة الصحة العالمية، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة، محطة أكسجين طبية في مستشفى ابن سينا بحضرموت لضمان توافر الأكسجين اللازم في الأقسام الرئيسية.