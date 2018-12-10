البرنامج السعودي لإعمار اليمن يكشف عدد المستفيدين من من المنحة النفطية

الخليج 365 - الرياض أوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عدد المحافظات والمواطنين اليمنيين المستفيدين من المنحة التي تقدمها المملكة العربية السعودية بمشتقات نفطية شهرياً. وقال البرنامج في تغريدة بحسابه الموثق اليوم إن "10 محافظات يمنية، و8.5 مليون يمني يستفيد من منحة المشتقات النفطية السعودية". وأضاف أن المنحة ساهمت في تحسن الكهرباء وضمان استمرارها على مدار الساعة، ووفرت على الميزانية اليمنية 2 مليون دولار يومياً، وعززت اقتصاد اليمن، ورفعت مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطن اليمني في عدة قطاعات.

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