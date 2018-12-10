الخليج 365 - أبوظبي
اعتبر الخبير العسكري والمحلل خلفان الكعبي أن رفض الحكومة الشرعية في اليمن للمبادرة التي تقدم بها مبعوث الأمم المتحدة البريطاني مارتن غريفيث بشأن الوضع في الحديدة أمر مبرر للعديد من الأسباب.
وقال الكعبي في تغريدة بحسابه الشخصي رصدها الخليج 365 "رفض الشرعية لمبادرة المبعوث الأممي بخصوص ميناء الحديدة مبرر لأن المبادرة تساوي بين الشرعية والمتمردين".
وأضاف أن "الموانئ والمطارات ومنافذ الدولةحق سيادي للشرعية ولا يمكن إعطائه للمتمردين، المرونة مطلوبة لكن الاساساسيات يجب عدم التفريط بها، تحقيق انفراج في ملف الاسرى مدخل لتقدم المفاوضات".
وقال في تغريدة لاحقة "مقترحات ومبادرات مبعوث الامم المتحدة مارتن جريفث عديدة لدرجة ان نصوصها اصبحت متداوله في وسائل التواصل الاجتماعي ،هل هذا من باب الشفافيه ام تسريبات مقصودة ام تلفيق ام ماذا؟".
شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري: رفض الشرعية لمبادرة المبعوث بالحديدة مبرر لهذه الأسباب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .