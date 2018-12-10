خبير عسكري: رفض الشرعية لمبادرة المبعوث بالحديدة مبرر لهذه الأسباب

الخليج 365 - أبوظبي

اعتبر الخبير العسكري والمحلل خلفان الكعبي أن رفض الحكومة الشرعية في اليمن للمبادرة التي تقدم بها مبعوث الأمم المتحدة البريطاني مارتن غريفيث بشأن الوضع في الحديدة أمر مبرر للعديد من الأسباب.

وقال الكعبي في تغريدة بحسابه الشخصي رصدها الخليج 365 "رفض الشرعية لمبادرة المبعوث الأممي بخصوص ميناء الحديدة مبرر لأن المبادرة تساوي بين الشرعية والمتمردين".

وأضاف أن "الموانئ والمطارات ومنافذ الدولةحق سيادي للشرعية ولا يمكن إعطائه للمتمردين، المرونة مطلوبة لكن الاساساسيات يجب عدم التفريط بها، تحقيق انفراج في ملف الاسرى مدخل لتقدم المفاوضات".

وقال في تغريدة لاحقة "مقترحات ومبادرات مبعوث الامم المتحدة مارتن جريفث عديدة لدرجة ان نصوصها اصبحت متداوله في وسائل التواصل الاجتماعي ،هل هذا من باب الشفافيه ام تسريبات مقصودة ام تلفيق ام ماذا؟".