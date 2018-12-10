الخليج 365 - عدن كشف الناشط الحقوقي ومسؤول الرصد والتوثيق في تحالف رصد حقوق الإنسان في اليمن رياض الدبعي عن هدف الحوثي من تبادل الأسرى والمعتقلين خلال مشاورات السويد التي يرعاها المبعوث البريطاني مارتن غريفيث . وقال الدبعي بحسابه الشخصي اليوم بتصريحات رصدها ذهب الحوثيون إلى مشاورات السويد ولديهم هدف واحد وهو تبادل المعتقلين. وأضاف "يحتاج الحوثي في هذا الوقت إلى هذا التبادل من أجل تعزيز جبهاتة اما الحديدة لن يسلمها الأ عبر حسم عسكري حتى تعز يفاوض الحوثي على مداخلها الشرقي والغربي اما مدخلها الشمالي لن يسلمه لانها تدر له مليارات من الضرائب".

شكرا لقرائتكم خبر عن الدبعي: ذهب الحوثي السويد لتبادل الأسرى ولهذا السبب لن يسلم تعز والحديدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .