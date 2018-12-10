شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة إب غلاب يدشن توزيع 5094سلة غذائية بمديرية السياني . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

عبدالغني اليوسفي



دشن وكيل محافظة إب لقطاع التربية والأوقاف القاضي عبدالفتاح غلاب ومعه مدير المديرية أشرف الصلاحي ومنسق مشروع التغذية المدرسية الشريك المنفذ لبرنامج الغدا العالمي ومدير أمن المديرية المقدم محمدا لسبتاني عدد 5094سلة والتي سوف يستفيد منها أكثر من 30ألف نسمة .

وأوضح الوكيل بأن سكان مديرية السياني يبلغ حوالي 158ألف نسمة حسب إسقاطا عام 2018م وقال بأنها من أفقر المديريات، ودع جميع المنظمات العاملة بالمحافظة إلى سرعة التدخل و انقذاذ للأطفال والمدنيين كواجب إنساني وأخلاقي كونها من المديريات المتضررة من الأمراض الوبائية وسوء التغذية في وسط الأطفال والأسر الفقيرة. ومن جهته شكر رئيس فريق المسح الأستاذ عبدالملك الشامي و العاملين في فريق المسح على مستوي المديرية ممثلة بمدير المديرية وأعطاء السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والمشايخ والأعيان ومشرفي العزل والقراء لما قدموا من إنجاز فريد وبفترة قصيرة.

وكما شكر دور الإعلامين ووسائل الإعلام على تبنيهم مبادرة عودة المشروع للمديرية بعد توقف أكثر من ثلاثة أعوام.

هذا وقد ألقي الشيخ الشرف الصلاحي مدير عام المديرية كلمة الترحيب. بوكيل المحافظة. ومنسق مشروع التغذية. وكل الحاضرين كل باسمة وصفته .معرب عن شكره البالغ للأستاذ منسق مشروع التغذية بالمديرية الأستاذ عبدالملك الشامي. والأستاذ عبد الرحمان ثابت مشرف المحافظة ونائب مدير عام المشروع ومدير عام المشروع باليمن الأستاذ حمود الأخرم. وكم تقدم بالشكر الجزيل لمشرف برنامج الغداء العالمي بالمحافظة واليمن وكم شكر الفريق الاشرافي المساعد بالمديرية والعزل والقراء.

كشف منسق المشروع مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الانسانية الشريك المنفذ لبرنامج الغذاء العالمي عبدالملك الشامي بان عملية الصرف بدأت يوم الأحد9ديسمبر 2018م بدء توزيع السلال الغذائية للمستفيدين .

مديريه السياني محافظة اب

هي الاولى في الية الاستهداف واختيار الاسر الاشد فقرا وفقا لمعايير برنامج الاغذية العالمي والمتمثلة بتشكيل لجان المساعدات الغذائية على مستوى المديرية والعزل والقرى وبانتخاب حر باختيار المواطنين .

و مستوي المحافظة وعلى مستوي اليمن

تتربع الصداره '''

يبلغ سكانها حسب اسقاط 2018م 158الف نسمة

قال الشامي نحن نجني اليوم ثمرة العمل الكبيرالذي تم على مدار شهر كامل وفقا للالية الجديدة لمشروع التغذية المدرسية والاغاثة الانسانية

فقد تم تدشين التوزيع ل5094سله غذائيه في 23مركز الذي سوف يستفيد منه 30546. الف تسمه بتكلفه 13244400شهريا

تم التدشين. بمدرسة النصر بالمرفدين لعزلة ذي اشرق وعميد الخارج

ومدرسة عثمان. نخلان

ومدرسة الشهيد عبد الله الشلح بعزلة الدامغ. والثوره والميثاق بعزلة النقيلين

المشاكل. بروز بعض المشاكل بسبب اللخبطه وبسبب الترحيل حسب اليه قديمه الئ 23مركز

كون المراكز المقترحة 41مراكز وتم التغلب عليها.

حضر اللقاء مشرف أنصار الله بالمديرية امين عام المديرية ورئساء. التخطيط. ورئيس لجنة الخدمات ورئيس اللجان الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي . ومدير التربية بالمديرية. ومدير الهيئة الوطنية لادارة تنسيق الكوارث الاستاذعلى النوعة

ومدير السياحة ،والصحة ،والإعلام والشئون القانونية. والقيادة الإشرافية المساعدة للمشروع بالمديرية والعزل والقراء.