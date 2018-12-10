شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان.. الرئيس هادي يفاجئ الجميع ويصل هذه الدولة (صورة وتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في الرئاسة اليمنية إن الرئيس عبد ربه منصور هادي غادر مساء اليوم الإثنين الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء فترة العلاج. وأضافت المصادر "أن الرئيس هادي غادر أمريكا متوجهاً إلى مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض . ونشر السفير اليمني في واشنطن أحمد بن مبارك صورة للرئيس هادي لحظة مغادرته.

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