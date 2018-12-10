شكرا لقرائتكم خبر عن محلات الصرافة تعلن عن انهيار جديد لأسعار صرف الريال مقابل الدولار والسعودي مساء اليوم الاثنين "أخر تحديث للصرف الآن" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قالت مصادر في عدد من محلات الصرافة في صنعاء أن أسعار صرف الريال اليمني شهدت تراجع طفيف مقابل العملات الأجنبية اليوم الاثنين.

وأضافت المصادر أن محلات الصرافة واصلت امتناعها عن بيع العملات الأجنبية للمواطنين حتى مساء اليوم".

وتابعت قائلة "أن أسعار بيع الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي جاءت مساء اليوم على النحو التالي:

الريال السعودي 135

الدولار الأمريكي 510

فيما جاءت أسعار البيع على النحو التالي:

الريال السعودي 136

الدولار الأمريكي 514