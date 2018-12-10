شكرا لقرائتكم خبر عن محلات الصرافة تعلن عن انهيار جديد لأسعار صرف الريال مقابل الدولار والسعودي مساء اليوم الاثنين "أخر تحديث للصرف الآن" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
قالت مصادر في عدد من محلات الصرافة في صنعاء أن أسعار صرف الريال اليمني شهدت تراجع طفيف مقابل العملات الأجنبية اليوم الاثنين.
وأضافت المصادر أن محلات الصرافة واصلت امتناعها عن بيع العملات الأجنبية للمواطنين حتى مساء اليوم".
وتابعت قائلة "أن أسعار بيع الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي جاءت مساء اليوم على النحو التالي:
الريال السعودي 135
الدولار الأمريكي 510
فيما جاءت أسعار البيع على النحو التالي:
الريال السعودي 136
الدولار الأمريكي 514
شكرا لقرائتكم خبر عن محلات الصرافة تعلن عن انهيار جديد لأسعار صرف الريال مقابل الدولار والسعودي مساء اليوم الاثنين "أخر تحديث للصرف الآن" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .