أمهات المختطفين تنظم فعالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان في مأرب

الخليج 365 - مأرب

شاركت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة مأرب صباح اليوم الاثنين في الحفل الفني والخطابي الذي نظمه مكتب حقوق الانسان وعدد من منظمات المجتمع المدني صباح اليوم الاثنين تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الانسان.

وحسب بيان للرابطة، ألقت الرابطة كلمة ذكرت فيها أهمية حقوق الإنسان التى أقرتها مواثيق الامم المتحدة والأديان السماوية، كما تحدثت عن حقوق المختطف الأساسية كحق الحرية الكاملة له وحق العيش وحق الطعام وحق التعبير عن الرأي وحق الدواء وغيرها من الحقوق الأساسية.

وأضافت كلمة الرابطة أن من يموت تحت التعذيب أو يطلق سراحه وقد أصبح معافا ليس بحاجة ليوم واحد للتذكير بقضيته ولكن يجب أن تكون قضيته حاضرة بإستمرار.

وطالبت الأمهات في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الحكومة اليمنية والمبعوث الدولي ووسطاء المفاوضات الجارية في السويد بجعل قضية المختطفين قضية إنسانية لا سياسية، فكما أخذ واختطف من بيته فيجب أن يعود الى بيته؛ لأنه كان بعيدا كل البعد عن ميادين القتال.