معين عبدالملك: هذا ما ناقشناه مع السلطة القضائية والنيابة اليوم

الخليج 365 - عدن

كشف رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد عن تفاصيل حول لقاء عقده اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولي السلطة القضائية والنيابة العامة.

وقال معين عبدالملك في تغريدة بحسابه الشخصي بموقع تويتر مساء اليوم "ناقشنا اليوم مع قيادات السلطة القضائية والنيابة العامة، سلسلة من المواضيع المتعلقة بآلية العمل والأوضاع الأمنية للمحاكم والنيابات العامة".

وأكد رئيس الوزراء على "ضرورة الحفاظ على هيبة القضاء واستمرار وتيرة عمل المحاكم والنيابات العامة للفصل في قضايا المواطنين وتحقيق العدالة.