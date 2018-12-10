الخليج 365 - عدن
كشف رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد عن تفاصيل حول لقاء عقده اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولي السلطة القضائية والنيابة العامة.
وقال معين عبدالملك في تغريدة بحسابه الشخصي بموقع تويتر مساء اليوم "ناقشنا اليوم مع قيادات السلطة القضائية والنيابة العامة، سلسلة من المواضيع المتعلقة بآلية العمل والأوضاع الأمنية للمحاكم والنيابات العامة".
وأكد رئيس الوزراء على "ضرورة الحفاظ على هيبة القضاء واستمرار وتيرة عمل المحاكم والنيابات العامة للفصل في قضايا المواطنين وتحقيق العدالة.
شكرا لقرائتكم خبر عن معين عبدالملك: هذا ما ناقشناه مع السلطة القضائية والنيابة اليوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .