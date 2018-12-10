وزير يمني يطرح تساؤلاً خطيراً: لماذا المجاعة في الحديدة التي تنشط بها المنظمات؟

الخليج 365 - الحديدة طرح وزير في الحكومة الشرعية اليمنية تساؤلاً خطيراً حول عمل المنظمات الدولية التي تتغنى بالمجاعة في محافظة الحديدة الخاضعة للميليشيات الحوثية . وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح في تغريدة بحسابه "الكل يدرك اهمية الحديدة ومينائها فحسب تقارير منظمات الأمم المتحدة فإن 70%من المساعدات الاغاثية مرت عبر ميناء الحديدة". وأضاف "كماان اكبر مخازن الغذاء العالمي موجودة في الحديدة لكن. على الكل ان يسأل. لماذا ظهرت المجاعة في مديريات الحديدة والمحافظات المجاورة للحديدة اذا. اين ذهبت تلك 70%؟".

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