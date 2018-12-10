عاجل.. قرقاش يحذر من محاولة شرعنة دولة الميليشيات الحوثية في السويد

الخليج 365 - أبوظبي
حذرت الإمارات العربية المتحدة من محاولات شرعنة الميليشيات الحوثية الإيرانية في اليمن أو تأطيرها في إطار الدولة خلال مشاورات السويد التي يرعاها المبعوث البريطاني مارتن غريفيث.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر "من المهم في مشاورات السويد حول اليمن الا تتم شرعنة دولة المليشيات أو تشريع المليشيات ضمن الدولة ففي التجارب العربية أجراس إنذار واضحة".
وأضاف أن "من الضروري صيانة المرجعيات الأساسية للحل لضمان ديمومته ومنها القرار 2216، التفاؤل مطلوب والتعطيل والتسويف مرفوض".
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