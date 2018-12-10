شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. فنانة سعودية مشهورة تظهر بملابس مثيرة وفاتنة بجانب فنان يمني مشهور داخل مطعم بدبي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أشعل مقطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعي في اليمن والخليج، بعد ظهور الفنانة السعودية "ريم" فاتنة الجمال بملابس مثيرة مع الفنان اليمني المشهور "ابو حنظله" بمطعم بمدينة دبي.

شاهد فيديو فنانة سعودية مشهورة:



وأظهر الفيديو الذي ، الفنانة ريم عبدالله محمد ابنة الموسيقار السعودي الراحل "عبدالله محمد" أثناء تحدي غنائي مع الفنان اليمني "ابو حنظله" ملك الشيلات والزوامل في اليمن والخليج.

وقد أثار ظهور الفنانة "السعودية" بملابس مثيرة والذي تظهر مفاتنها بجانب الفنان اليمني "ابو حنظله" ، أثار سخط وغضب المتابعين، خاصة أن ذلك مخالف لعادات وتقاليد البلدين في السعودية واليمن.

ويذكر أن "أبو حنظلة إبراهيم صالح السوداني" مواطن يمني، من مواليد عام 1992 في مدينة الرضمة مخلاف خبان بمحافظة إب، أعزب.