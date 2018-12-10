مصرع 8 من المليشيا وتدمير آليات بمواجهات مع الجيش شمال الضالع

لقي 8 من مسلحي جماعة الحوثي الإنقلابية مصرعهم وجرح عدد آخر في مواجهات واشتباكات مع قوات الجيش الوطني جنوب مدينة دمت شمال محافظة الضالع.

وقال مصدر في الجيش الوطني إن قوات الجيش تمكنت من إحراق سيارة نوع كورد وعلى متنها مدفع رشاس ( عيار 23 ) وقتل 2 من عناصر المليشيات كانا على متنها.

وأكد ركن التوجيه المعنوي باللواء الرابع احتياط المقدم نصر الرزاقي أن 6 من عناصر المليشيا أيضا لقو مصرعهم فجراً أسفل جبل الحريوة في شعب المهجور بخاب ولا زالت جثثهم مرمية في الشعب حتى هذه اللحظة.

وفي سياق آخر شيع المئات صباح اليوم الاثنين جثمان القيادي في المقاومة الشعبية بمديرية قعطبة محمود أحمد محمد المنصوب إلى مثواه الأخير في مقبرة المدينة.