شكرا لقرائتكم خبر عن بالصورة.. إنتحار جماعي لقبائل "بني مطر" لهذا السبب المضحك! (تفاصيل خاصة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل قبائل مديرية بني مطر الدفع بمجاميع من أبنائها للإنتحار في سبيل حياة وأوهام زعيم مليشيات التمرد والإنقلاب، عبدالملك الحوثي . وذكرت مصادر محليةأن مليشيات الحوثي خسرت نحو 50 عنصراً من مقاتليها ينتمون لمديرية بني مطر غرب العاصمة صنعاء خلال الأربعة الأيام الماضية . وقالت "إن هذه الدفعة من صرعى قبائل مديرية بني مطر ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ، كونها تواصل الدفع بأبنائها إلى جبهات القتال منذ بداية الإنقلاب على الشرعية الدستورية والجمهورية والوحدة والحرية، نهاية 2014م ، دون هدف سوى الإبقاء على الإنقلاب والدفاع عن مشاريع "الحوثي" المتمثلة في القتل والدمار والأستبداد والجوع والفقر والبطالة والمرض ...". وأوضحت المصادر أن قتلى المليشيات، الذين ينتمون إلى قرى الحدب ومذرح وحضران والمصنعة بمديرية بني مطر، سقطوا خلال الأيام الأربعة الماضية في جبهتي نهم والحديدة، وأن المديرية تحولت إلى ساحة عزاء كبيرة. نشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي، علقوا على ما يجري لأبناء "بني مطر" بالقول " مديرية بني مطر تحولت إلى حظيرة للعبيد الذين يساقون إلى جبهات القتال لينتحروا هنالك في سبيل الطاغوت والكاهن عبدالملك الحوثي ". وأضافوا في منشورات وتعليقات رصدها " المنارة نت " على حساباتهم بمواقع التواصل " من انتحروا خلال الأربعة الأيام الماضية من أبناء بني مطر هم دفعة واحدة من دفعات عديدة اقدمت على الإنتحار منذ بداية الحرب والإنقلاب من أجل حياة الحوثي وأسرته ..". واختتموا " متى سيعقل أبناء مديرية بني مطر وبعض ابناء صعدة وعمران وصنعاء وذمار ".

