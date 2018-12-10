مع تصاعد السخط الشعبي.. الميليشيات تتوجه للحشد في مديريات بإب

مع تصاعد السخط الشعبي على اثر جرائم الميليشيات الحوثية وآخرها الاعتداء على الطفلة آلاء الحميري توجهت الميليشيات بحملة حشد وتعبئة في بعض مديريات إب .
وقالت مصادر تابعة للميليشيات إن لقاء أٌقيم بمنطقة المنزل بعزلة بني منبه مديرية يريم في إب اليوم ضم لجنة التعبئة والتحشيد ودعت إليها ميليشيات الحوثي وجهاء من المنطقة.
كما اعلنت الميليشيات عن اجتماع في ا مديرية النادرة ومخلاف عمار، وقالت إنه أقر تشكيل لجان ميدانية في العزل والقرى للحشد ورفد الجبهات.
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