تشكيل لجنة بتعز لإعادة تموضع الفرزات وترتيب أماكن الباعة المتجولين

أكد وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية المهندس مهيب الحكيمي على أهمية إعادة تأهيل شارع جمال وترتيب فرزات النقل والباعة المتجولين للحد من مشكلة الإزدحام المروري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده صباح اليوم بمدراء مكاتب النقل والأشغال وشرطة السير ،بحضور مدير مديرية المظفر ومدراء فروع الأشغال بمديريات المدينة.

وناقش الاجتماع إعادة تموضع الفرزات في شارع جمال منها رفع فرزة النقل الخارجية الواقعة في سوق ديلوكس إلى مدخل الزنقل ونقل العربيات والبسطات إلى شارع ديلوكس، إضافة إلى افتتاح خط فرزة إلى الجحملية عن طريق فرزة القمط وعدم السماح لباصات الفرزة بالمرور في شارع جمال ،وكذلك تنظيم فرزة التحرير الأسفل - الموشكي - المغتربين.

كما ناقش الإجتماع اعادة تأهيل وتموضع فرزات مديرية صالة من أجل إحياء مناطق المديرية وذلك انطلاقآ من الفرزات الكائنة حاليآ في نطاق مديريتي القاهرة والمظفر.

وخلال الإجتماع أشار الوكيل المساعد للشؤون الفنية المهندس مهيب الحكيمي إلى أهمية وضع سياج حديدي جوار بنك التضامن والشوارع المؤدية إلى المسبح وفررزات القمط والتحرير الأسفل كمواقف جانبية.

وخرج الإجتماع بتشكيل لجنة من مدير شرطة السير العقيد عبدالله راجح ومدير عام الأشغال المهندس عبدالحكيم الشميري ومدير مكتب النقل محمد النقيب ومدراء عموم مديريات المدينة من أجل البدء بتنفيذ إعادة تموضع الفرزات وترتيب أماكن الباعة المتجولين ونقلهم.